Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зампреда главы КНБ

Последствия протестов в Казахстане Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности, сообщила пресс-служба президента республики.

Самат снят с должности распоряжением главы государства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента в понедельник.

Самат Абиш - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пост первого зампреда КНБ занимал с 2015 года.

На прошлой неделе пресс-служба КНБ объявила, что Абиш с 13 января ушел в ежегодный отпуск.

Как сообщалось, теперь уже бывший глава КНБ республики Карим Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене.

На прошлой неделе стало известно о задержании двух его заместителей - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 января в мажилисе (нижней палате - ИФ) парламента, подверг критике работу спецслужбы во время массовых беспорядков в стране и актов агрессии террористов.

"КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - отметил тогда глава государства.

По информации президента, в некоторых регионах страны руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.

Беспорядки в Казахстане

Массовые беспорядки в Казахстане произошли в первую неделю января после того, как в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги в Жанаозене переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал самый крупный город Казахстана Алма-Ата.

По данным казахстанских властей, в ходе беспорядков в стране погибли 225 человек, среди них 19 представителей правоохранительных органов. В том числе, а Алма-Ате погибли 149 человек, среди них - 11 силовиков.