Неудавшаяся лунная миссия аппарата Peregrine завершится 18 января

Модуль сгорит в атмосфере Земли

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Неудавшаяся миссия лунного посадочного модуля Peregrine завершится 18 января, сообщила компания разработчик Astrobotic Technology.

"Взаимодействуя с NASA, мы получили рекомендации от космического сообщества и правительства США о наиболее безопасном и ответственном курсе действий по завершению миссии Peregrine. Нам рекомендовали позволить космическому кораблю сгореть при входе в атмосферу Земли", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что вслед за проблемой с двигательной установкой и возникшей сразу после запуска утечкой топлива прошло почти семь дней, в течение которых специалисты пытались стабилизировать аппарат по отношению к Солнцу, чтобы обеспечить зарядку его батареи.

В минувшую субботу был проведен тестовый запуск одного из основных двигателей, который проработал менее секунды. Из-за продолжающейся утечки топлива длительная работа двигательной установкой невозможна, отметили в компании.

Peregrine в настоящее время находится примерно в 350 тыс. км от Земли.

Лунный посадочный модуль Peregrine был запущен на орбиту 8 января с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). В тот же день компания сообщила об отказе двигательной системы, утечки топлива и угрозе срыва прилунения, намеченного на 23 февраля.

Предполагается, что клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки аппарата после вывода его на орбиту Земли. "Это привело к выбросу гелия под высоким давлением, вызвавшего резкое повышение давления в баке окислителя и впоследствии приведшего к разрыву этого бака", - указали тогда в компании.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну более чем за 50 лет.