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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Американский лунный аппарат Peregrine сгорит в плотных слоях атмосферы Земли

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский лунный посадочный модуль Peregrine направляется к Земле и сгорит в плотных слоях ее атмосферы, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

В сообщении отмечается, что утечка топлива из баков замедлилась достаточно сильно, и специалисты больше не считают ее замедление основным приоритетом.

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Peregrine был запущен на орбиту в понедельник с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). В тот же день компания сообщила об отказе двигательной системы и угрозе срыва прилунения, намеченного на 23 февраля.

Во вторник в Astrobotic Technology заявили, что лунный аппарат прекратит свою работу через 40 часов.

Предполагается, что клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки аппарата после вывода его на орбиту Земли. "Это привело к выбросу гелия под высоким давлением, вызвавшего резкое повышение давления в баке окислителя и впоследствии приведшего к разрыву этого бака", - указали разработчики.

Как ранее сообщала компания, инженеры продолжают работать над решениями, которые позволили бы продлить функционирование модуля.

Специалисты компании считают, что утечка могла замедлиться из-за падения давления в баках, однако рассматриваются и другие варианты.

После отказа двигательной установки ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи аппарата в целях обеспечения его функционирования поддерживали с помощью боковых двигателей маневрирования.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну, более чем за 50 лет. Однако миссия аппарата теперь фактически обречена.

США Луна Astrobotic Technology Peregrine
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