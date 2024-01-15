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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Британское управление сообщило об атаке на судно у берегов Йемена

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Судно, шедшее недалеко от побережья Йемена в Аденском заливе, подверглось ракетному обстрелу, сообщает в понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

UKMTO отмечает, что обстрел судна произошел примерно в 117 км к юго-востоку от Адена. Других подробностей инцидента управление не приводит.

В UKMTO добавили, что идет расследование произошедшего, а также посоветовали экипажам судов осуществлять перевозки с осторожностью.

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на данные от специализирующихся на морской безопасности компаний Ambrey и Dryad Glob, что подвергшееся нападению судно - это сухогруз Eagle Gibraltar, шедший под флагом Маршалловых островов. Он принадлежит американской компании Eagle Bulk, которая базируется в штате Коннектикут.

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Йеменские мятежники-хуситы пока не брали на себя ответственность за нападение. В Пятом флоте ВМС США информацию не комментировали.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки проводились при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Великобритания Йемен Аденский залив
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