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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Хуситы пригрозили США полномасштабной войной

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники хуситы выразили уверенность, что смогут нанести США стратегическое поражение в случае продолжения противостояния, заявили о готовности к полномасштабной войне с Соединенными Штатами, передает в понедельник агентство ИРНА.

"После этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, они покинут регион униженными", - заявил высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум.

По словам Аль-Кахума, американцев и их союзников ожидают "стратегические и болезненные поражения". Он подчеркнул, что народ Йемена и его лидеры "полностью готовы к прямой, тотальной войне" с США и к защите палестинцев.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. В ходе операции, осуществленной в ночь на пятницу, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по целям хуситов в 28 районах Йемена.

Йемен США
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