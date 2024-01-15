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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Тегеране назвали условие прекращение атак хуситов в Красном море

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы не прекратят наносить удары по израильским судам в Красном море до тех пор, пока Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, заявил на пресс-конференции глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Его цитирует телеканал Al Arabiya.

"Хуситы заверили нас, что они не подрывают безопасность на море, но их позиция такова: они будут предпринимать действия против израильских судов до тех пор, пока война в Газе продолжается", - сказал министр.

По его словам, Тегеран через власти Швейцарии довел до сведения Вашингтона, что бои в Газе должны прекратиться немедленно. Он также призвал США и Британию более не наносить удары по хуситам.

"Америка не может говорить о своем желании остановить войну и в то же время действовать против Йемена", - резюмировал министр.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии, а хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Хроника 17 декабря 2023 года – 15 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Израиль Иран Йемен МИД США Хосейн Амир Абдоллахиян
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