США контактируют с официальными лицами Ирака в связи с ударами по Эрбилю

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты следят за ситуацией в Эрбиле и поддерживают связь с властями Ирака, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"Мы ознакомились с отчетами и отследили ракеты, которые упали на севере Ирака и северной Сирии", - цитирует The Hill заявление Уотсон.

"Ни один американский военнослужащий или объект не пострадали. Мы поддерживаем связь с высокопоставленными иракскими официальными лицами, а также с официальными лицами в регионе Курдистан", - отметила она.

По ее словам, "первоначальные признаки указывают на то, что это была серия безрассудных и неточных ударов".

"Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - добавила Уотсон.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи северного иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Кроме того, КСИР нанес удар по "Исламскому государству" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии.