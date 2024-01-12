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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

В Белом доме отметили, что удары по хуситам помогут избежать широкого конфликта

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Администрация США считает, что авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам целесообразны и могут помочь избежать полномасштабной войны, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не заинтересованы в войне в Йемене или в любом ином конфликте", - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, президент США Джо Байден своими действиями, в частности решением нанести авиаудары, пытается "предотвратить войну".

"Это были обоснованные законные военные цели", - подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не нарушил ли Байден конституцию, не обратившись к Конгрессу США перед нанесением этих ударов, Кирби ответил: "Мы уверены в законных полномочиях, которые есть у президента для таких ударов".

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Ранее Кирби заявил, что администрация США проводит оценку ущерба, который Вашингтон вместе с Лондоном нанесли йеменским постанцам-хуситам при авиаударах.

"Мы пока по-прежнему оцениваем реальные последствия для этих объектов, по которым мы нанесли удары. Эта работа продолжается. Я думаю, что в ближайшие часы у нас будет больше понимания о специфике ущерба", - сказал Кирби в эфире MSNBC.

Между тем, представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что авиаудары США и Великобритании "не останутся без ответа и наказания".

Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, восстав против правительства Йемена и вынудив его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.

Хуситы – шииты, и потому пользуются поддержкой Ирана. На протяжении последних лет они ведут борьбу с коалицией, поддерживаемой Саудовской Аравией. Несколько раз хуситы при посредничестве Омана участвовали в переговорах о перемирии с коалицией, но это не привело к успеху.

В прошлом году боевые действия между сторонами в значительной степени утихли, и повстанцы и правительственные силы провели обмен пленными.

В ООН в марте 2023 года заявили, что гражданская война в Йемене привела страну к "самому худшему в мире гуманитарному кризису". По оценкам организации, около 21,6 млн человек, или почти две трети населения Йемена, остро нуждаются в гуманитарной помощи и в безопасности.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Джон Кирби Йемен
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