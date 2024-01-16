Что случилось этой ночью: вторник, 16 января

Атака ВСУ на Воронеж, Месси признан лучшим футболистом мира, КСИР нанес удары по объектам в Ираке и Сирии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Воронеж был атакован беспилотниками ВСУ. В результате, медицинская помощь понадобилась ребенку, а в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе.

- КСИР нанесли удары по целям в иракском Эрбиле и Сирии. Удары пришлись рядом с американским консульством и военными объектами, но граждане США не пострадали.

- Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Он стал обладателем премии The FIFA Best в третий раз.

- Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове. Он набрал более половины голосов.

- Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства. Судебное заседание назначено на 18 января.