Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

Иск подан в Московский суд в Петербурге

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства.

Как говорится в карточке дела в базе Московского районного суда, иск Генпрокуратуры зарегистрирован 27 декабря. Предварительное судебное заседание назначено на 18 января.

"Принят к производству иск об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции", - заявили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города.

До этого активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина, который был опубликован утром 22 декабря. Как прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры".

Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - ответил он тогда.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество, как временный управляющий акциями АО "Рольф", намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - говорили "Интерфаксу" в компании.

Представитель дилера также сообщал, что с 22 декабря новым гендиректором АО "Рольф" назначен Алексей Гуляев. С начала 2000-х годов он длительное время работал в структуре "Рольфа", позже занимал руководящие должности в "АвтоСпецЦентре" и "Авилоне", где в 2022-2023 годах был заместителем гендиректора по сервису. Светлана Виноградова, до 22 декабря занимавшая в "Рольфе" должность CEO, была назначена первым заместителем Гуляева. Как отмечали в группе, операционное управление "Рольфом" по-прежнему останется под ее руководством. "Команда менеджмента АО "Рольф" продолжит эффективное управление компанией", - добавляли представители дилера.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тысяч автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении. Выручка группы по РСБУ за прошлый год составила 160,7 млрд рублей (-36%), чистая прибыль - 9,6 млрд рублей (против убытка 4,6 млрд рублей в 2021 году).

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Сергея Петрова, несколько лет назад попали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

Генпрокуратура уже подавала к "Рольфу" крупный иск ранее - это было в конце 2021 года, процесс проходил в Химкинском горсуде Московской области. Тогда надзорное ведомство потребовало взыскать с компании в пользу государства 19,4 млрд рублкй, обосновывая требования тем, что Петров в период работы депутатом Госдумы управлял компанией и не декларировал свои истинные доходы. Иск был полностью удовлетворен в начале 2022 года.

То судебное разбирательство "Рольфа" с Генпрокуратурой проходило на фоне заявления о планируемой продаже бизнеса автодилера другому крупному автохолдингу - группе "Ключавто". Стороны намеревались закрыть сделку в I квартале 2022 года, но этого так и не произошло. Затем стало известно, что вопрос о сделке был поставлен на паузу.