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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие поставщики сжиженного природного газа (СПГ), включая Катар и Россию, начали избегать маршрута через Суэцкий канал для перевозки топлива из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о месторасположении судов.

Три танкера с катарским СПГ, остановившихся у побережья Омана на минувших выходных после удара военных США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, сейчас направляются в сторону Мыса Доброй Надежды или в Юго-Восточную Азию, сообщает агентство. Изначально танкеры везли топливо в Европу по маршруту через Красное море.

Кроме того, два танкера, один из которых принадлежит России, были перенаправлены из Средиземного моря, где они ждали в очереди на проход через Суэцкий канал в сторону Азии.

Ранее власти США предупредили транспортные компании об опасности судоходства через Красное море из-за постоянных нападений хуситов, атакующих суда дронами и ракетами. Катар и Россия оставались единственными крупными поставщиками СПГ, продолжавшими пользоваться этим маршрутом для транспортировки топлива. Общее же количество газовозов в Красном море упало на 96% по сравнению с предыдущим месяцем.

Маршрут танкера с СПГ из Катара в Великобританию через Суэцкий канал занимает около 18 дней, по данным аналитической компании ICIS. Путь в обход южной оконечности Африки занимает 27 дней. Однако аналитики не ожидают дефицита топлива в Европе за счет высокого уровня запасов в регионе.

Хроника 17 декабря 2023 года – 16 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Катар Красное море США СПГ Суэцкий канал
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