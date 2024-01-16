Республиканец Аса Хатчинсон выбыл из предвыборной гонки за пост президента США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший губернатор американского штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон во вторник объявил о выходе из предвыборной гонки за должность президента США.

Это объявление он сделал после того, как он получил шестое место на республиканских кокусах, прошедших в штате Айова.

"Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове и других представителей, заручившихся поддержкой. Я прекращаю мою кампанию и возвращаюсь в Арканзас", - приводит его слова The Hill.

По данным CNN, Трамп набрал более 55% голосов избирателей. За него в Айове проголосовали 1 678 человек.

За ним с 19,7% голосов следуют бывший постпред США при ООН Никки Хейли, с 18,5% - губернатор Флориды Рон Десантис, с 7% - предприниматель Вивек Рамасвами и с 0,1% - бывший губернатор Арканзаса Хатчинсон.

Айова - первый штат, где проходят предвыборные кокусы и праймериз, CNN называет их "тестом" на готовность кандидатов в президенты от Республиканской партии к дальнейшей предвыборной гонке.

Победа Трампа в Айове была предсказуемой, сообщают СМИ. Накануне агентство Associated Press (AP) писало: "В Айове, похоже, пойдет борьба за второе место, учитывая доминирование Трампа. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли кто-либо из двух республиканцев (...) в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек", - отметило АР.