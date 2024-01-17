Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл (слева), лидер демократов Чак Шумер (в центре), спикер палаты представителей США Майк Джонсон Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские сенаторы 68 голосами против 13 согласились поставить на голосование законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства - до марта, сообщает газета The Hill.

Издание цитирует лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, который заявил: "Ключом к завершению нашей работы на этой неделе будет двухпартийное сотрудничество в обеих палатах. Вы не сможете принять эти законопроекты без поддержки республиканцев и демократов как в палате представителей, так и в сенате".

Как сообщалось, ранее в этом месяце Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования администрации США до 1 и 8 марта.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства. На первом этапе до 19 января предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Ранее Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах для финансирования правительства до конца 2024 финансового года на уровне $1,59 трлн. Из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на не связанные с обороной расходы - $704 млрд.

Тем не менее, республиканцы и демократы пока не могут прийти к соглашению по расходам на укрепление южных границ, от чего зависит одобрение нового пакета военной помощи Киеву, запрошенному Байденом, обращают внимание СМИ.