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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Польские перевозчики начали перекрывать четвертый КПП на границе с Украиной

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Польше на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини" в четверг начали блокировать движение грузовиков, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Поэтому усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд. Блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусов и легкового транспорта не предусматривается", - говорится в телеграм-канале ведомства.

С 6 ноября из-за протестов польских перевозчиков частично заблокировано движение через три пункта пропуска на границе Украины и Польши ("Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова" и "Рава Русская - Хребенне"). Первоначально акция должна была проходить до 3 декабря, позднее называлась дата 3 января 2024 года.

22 ноября лидер блокирующих границу польских перевозчиков Рафал Меклер написал в Facebook, что блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", где наблюдаются самые большие очереди грузовиков, продлена до 1 февраля 2024 года.

По информации Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, на украинско-польской границе заблокировано 20 тысяч транспортных средств, а поток грузовых автомобилей через нее упал на 20-25%.

В свете проблем с транспортировкой через Польшу, ситуация для АПК Украины, которая экспортирует более 70% произведенной агропродукции, является угрожающей, заявил на этой неделе первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По данным Bloomberg, дальнобойщики из Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии намерены обратиться к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием пересмотреть условия соглашения по либерализации перевозок с Украиной (так называемый режим "транспортного безвиза").

По мнению перевозчиков, соглашение, срок действия которого истекает в июне 2024 года, серьезно подрывает рынок и наносит непоправимый ущерб европейским перевозчикам. Перевозчики хотели бы сокращения срока действия этого соглашения или гарантий того, что оно, по крайней мере, не будет продлено.

Госпогранслужба Польша Словакия Украина Тарас Высоцкий
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