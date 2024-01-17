Молдавия на четверть сократила потребление газа в 2023 году из-за дороговизны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2023 году объем потребления газа в Молдавии сократился почти на четверть по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Объем потребления природного газа в Молдавии в 2023 году составил 657,2 млн кубометров при общей стоимости в 14,762 млрд леев ($820 млн). В 2022 году потребление составило 847,2 млн кубических метров на общую сумму в 15 308,5 млрд леев ($850 млн). Таким образом, потребление природного газа в 2023 году снизилось почти на четверть на 190 млн кубических метров, а в денежном выражении - на 0,5 млрд леев ($28 млн)", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

По данным АО "Молдовагаз", уровень оплаты за потребленный в 2023 году газ составил 12,252 млрд или 98% (-1,3 п.п.). За год от сети было отключено 6096 точек бытового потребления, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 млн леев, и 622 точки потребления юридических лиц при задолженности в 28,8 млн леев.

Сокращение потребления эксперты связывают с тем, что в отопительном сезоне 2022-23гг цены на газ были очень высокими. В связи с этим потребители экономили газ, а компания Termoelectrica, которая поставляет тепло в дома кишиневцев, отказалась от использования газа и перешла на мазут.

С начала отопительного сезона 2023-24гг газ стал дешевле почти на 25% по сравнению с началом предыдущего отопительного сезона. По этой причине бытовые потребители стали потреблять больше газа, а компания Termoelectrica вновь перешла на газ. Это привело к тому, что в декабре 2023 года потребители Молдавии использовали 137,8 млн кубических метров газа, что на 35,4% больше, чем в декабре 2022 года.