Санду считает проблемой "Газпрома" непризнание оценки долга Молдавии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Внешний аудит определил размер долга Молдавии перед "Газпромом", а непризнание его итогов является проблемой российского концерна, заявила телеканалу Vocea Basarabiei президент республики Майя Санду.

"У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" $8,6 млн, а не 700 с чем-то миллионов долларов. То, что "Газпром" не признает результаты внешнего аудита, это его проблема", - сказала она.

Она также заявила, что республика избавилась от "энергетического шантажа России".

"Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Газом мы уже не можем быть шантажированы. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом", - сказала Санду.

Говоря о возможности снижения тарифов на газ, она отметила, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) должно проанализировать затраты и тариф, чтобы принять соответствующее решение. "(. . .) Я была бы очень рада сказать (населению - ИФ), что тариф будет намного ниже. Но расчеты делает НАРЭ, а не президент. (. . .) Мы очень хотим иметь возможность получить самые низкие цены, потому что понимаем, насколько сложно приходится гражданам", - сказала Санду.

Касаясь вопроса поставок электроэнергии, она сказала: "Сейчас у нас нет другого решения, кроме как покупать электроэнергию по приемлемым ценам у Молдавской ГРЭС (в Приднестровье - ИФ). Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить население электроэнергией в ситуации, когда Молдова не может ее импортировать с Украины и из Румынии. Через два года в Республике Молдова будет введена в эксплуатацию высоковольтная ЛЭП, которая обеспечит потребности в электроэнергии не только (за счет поставок - ИФ) из Румынии, но и из стран Евросоюза".

В 2021 году власти Молдавии договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

Рредседатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан ранее заявил, что аудит исторического долга перед "Газпромом" не имеет юридических последствий для "Молдовагаза".

"Документ содержит много субъективных суждений, предположений, прогнозов и предложений. Но в нем нет ничего конкретного. С одной стороны, аудит признает, что исторический долг существует, и там есть много цифр этого долга - от $709 млн до $756 млн. С другой стороны, авторы аудита аргументируют, что долг можно не выплачивать. С точки зрения бухгалтерии, эти аргументы не могут быть приняты", - сказал Чебан. Он считает необоснованными расчеты правительства Молдавии, согласно которым долг перед "Газпромом" составляет всего $8,6 млн.