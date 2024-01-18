Лунный корабль Peregrine войдет в плотные слои атмосферы Земли в полночь

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вышедший из строя американский частный лунный посадочный модуль Peregrine в полночь с четверга на пятницу по московскому времени войдет в плотные слои атмосферы Земли и сгорит над юго-западной частью Тихого океана в районе моря Фиджи, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

"Мы ожидаем, что вход (в атмосферу) произойдет примерно в 16:00 в четверг, 18 января по времени Восточного времени США (в полночь с четверга на пятницу по московскому времени)", - говорится в сообщении.

"Astrobotic направила космический корабль Peregrine для безопасного и контролируемого возвращения на Землю над отдаленным районом южной части Тихого океана. Команда постоянно отслеживает наш анализ возвращения в атмосферу совместно с НАСА", - отметили в компании.

Указывается, что процедуры, выполненные командой, должны свести к минимуму риск попадания обломков на землю.

Неудавшаяся американская частная лунная миссия пробыла в космосе около 10 дней. В настоящее время Peregrine находится примерно в 200 тыс. км от Земли.

Лунный посадочный модуль Peregrine был запущен на орбиту 8 января с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). В тот же день Astrobotic Technology сообщила об отказе двигательной системы, утечке топлива и угрозе срыва прилунения, намеченного на 23 февраля.

Peregrine должен был стать первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну более чем за 50 лет.