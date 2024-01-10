Вероятной причиной неудачи запуска Peregrine назвали неисправный клапан

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На американском частном лунном посадочном модуле Peregrine, по предварительным данным, вскоре после запуска его двигательной установки произошел разрыв бака с окислителем из-за неисправного клапана, в результате чего аппарат начал терять топливо. Об этом сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

Согласно рабочей гипотезе, клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки аппарата после вывода его на орбиту Земли. "Это привело к выбросу гелия под высоким давлением, вызвавшего резкое повышение давления в баке окислителя и впоследствии приведшего к разрыву этого бака", - сообщила компания.

В связи с отказом двигательной установки и критической потерей топлива запущенный в понедельник первый частный американский лунный посадочный модуль Peregrine не сможет совершить мягкую посадку на Луну, запланированную на 23 февраля.

Пока с помощью боковых двигателей маневрирования удается поддерживать ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи аппарата в целях обеспечения его функционирования. Ранее сообщалось, что, по данным компании, их функционирование закончится в ближайшие 40 часов из-за потери топлива. И аппарат не сможет больше подпитываться солнечной энергией из-за неконтролируемого вращения.

Проблема с двигательной системой возникла примерно через семь часов после запуска модуля в понедельник с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA).

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну.

Основная полезная нагрузка модуля включает пять различных научных приборов NASA, которые, в частности, предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита.

Кроме того, модуль несет 15 приборов американских и зарубежных исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS). NASA заплатило компании около $108 млн за проведение ее экспериментов на поверхности Луны.