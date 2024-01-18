В Молдавии допустили, что по окончании отопительного сезона будут использовать газ "Газпрома"

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов не исключает, что после завершения отопительного сезона Молдавия вновь будет для внутренних нужд потреблять газ, поставляемый "Газпромом".

"Все зависит от цены. Сейчас "Молдовагаз" покупает газ у государственной компании Energocom, несмотря на то, что есть договор с "Газпромом". Мы подсчитали, что тот объем газа, который поставляет "Газпром" - 5,7 млн кубических метров в сутки - выгоднее отдавать в приднестровский регион, чтобы получать более дешевую электроэнергию. После завершения отопительного сезона ситуация может измениться, все зависит от цены и объемов. (...) Я не вижу в этом проблемы", - заявил министр в эфире одного из молдавских телеканалов.

Молдавия, по его словам, будет стремиться покупать газ по самым выгодным ценам.

Отвечая на вопросы о транзите российского газа через Украину, он отметил, что многое зависит и от позиции Европейского союза.

"Пока ЕС не ввел санкции против российского газа. Газ идет транзитом через Украину. Предполагается, что эта ситуация сохранится, как минимум до 2027 года. В этом случае, если Украина не захочет заключать контракты о транзите газа с "Газпромом", договоры на транзит могут быть заключены с компаниями, которые покупают газ у "Газпрома". Тогда транзит будет продолжаться, в том числе и в Молдавию. Очевидно, однако, что эпоха бесплатного российского газа для Приднестровья заканчивается. Это осознают все, в том числе и на левом берегу Днестра. Значит, постепенно, им нужно готовить потребителей и экономику к тому, что за газ придется платить по рыночным ценам", - заключил Парликов.

Газ в Молдавии

В Молдавии около двух лет действовал режим чрезвычайной ситуации. В рамках этого режима с конца 2022 года власти обязали "Молдовагаз" закупать весь газ для нужд внутреннего рынка у Energocom, в то время как между "Молдовагазом" и "Газпромом" заключен контракт на поставку газа сроком на пять лет. Весь газ, получаемый от "Газпрома", поступает в Приднестровье, а правобережье Днестра потребляет газ, закупленный Energocom в ходе тендеров.

В конце 2023 года в стране закончился период чрезвычайной ситуации. Однако власти Молдавии обязали "Молдовагаз" закупать газ в период с января по апрель 2024 года у Energocom в объеме 451 млн кубометров. Таким образом, несмотря на окончание чрезвычайного положения, "Молдовагаз" продолжит закупать газ у Energocom, как минимум, до конца отопительного сезона.