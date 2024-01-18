Молдавия на следующей неделе впервые закупит сжиженный газ из США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Молдавия впервые закупит сжиженный газ из США на следующей неделе. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на одном из молдавских телеканалов.

"На следующей неделе мы закупим газ напрямую с судна, которое перевозит сжиженный газ из США. Пока нельзя сказать, какая цена будут окончательной (...). Будет где-то в районе 30 евро за 1 МВт.ч", - сказал Парликов.

По его словам, судно уже прибыло в греческий порт Александруполис, и после разгрузки Молдавия будет среди первых покупателей газа.

В декабре 2023 года Кишинев и Афины подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество в области поставок газа. Документ подразумевает интенсификацию контактов в области поставок природного газа, в том числе сжиженного, а также при координации использования газохранилищ и транспортной инфраструктуры.

Молдавия в настоящее время для внутренних нужд использует газ, закупленный госкомпанией Energocom в ходе международных тендеров. Однако Парликов не исключил, что после окончания отопительного сезона страна начнет использовать для внутренних нужд газ, получаемый от "Газпрома".

Как сообщалось, пятилетний контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" начал действовать 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа сократился на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года концерн поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Республика использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года, с 4 декабря поставляет весь объем в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Молдавия закупает газ на спотовом рынке, также были созданы резервы в хранилищах в Румынии и на Украине. Перед отопительным сезоном резервы газа превышали 700 млн кубометров, в начале января 2024 года они составили менее 400 млн кубометров.