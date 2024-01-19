Остин вызван 14 февраля в Конгресс для показаний по своей госпитализации

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Конгрессмен Майк Роджерс, возглавляющий комитет по вооруженным силам палаты представителей, вызвал шефа Пентагона Ллойда Остина для дачи показаний по поводу его госпитализации.

"Вы приглашены для дачи показаний перед комитетом палаты представителей по вооруженным силам на слушаниях 14 февраля 2024 года в 10:00", - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.

Согласно письму, конгрессмены ожидают услышать от министра "прямые показания относительно решений, принятых с целью скрыть информацию (об обстоятельствах госпитализации Остина - ИФ) от президента, Конгресса и американского народа".

"Я ценю Вашу готовность предстать перед комитетом и с нетерпением жду Ваших показаний", - подчеркивает Роджерс.

В понедельник Пентагон сообщил, что Остин выписан из больницы, где с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, и какое-то время продолжит работать дистанционно.

В начале декабря у министра обнаружили рак предстательной железы в ходе скрининга простаты, 22 декабря он перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями - сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.

При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял администрацию США о госпитализации.

Белый дом до 4 января не был проинформирован о том, что глава Минобороны попал в больницу. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность о госпитализации.