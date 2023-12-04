Пограничники Эстонии предупреждают выезжающих в РФ о возможном закрытии границы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии предупреждает, что у посещающих Россию людей могут возникнуть трудности с возвращением домой.

"Обратите внимание, что, если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пункты пересечения границы из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через данный пункт пересечения границы", - говорится в обнародованном в понедельник обращении к жителям.

В нем утверждается, что в последние недели Россия якобы направляла на границу группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в страны Евросоюза.

"Если такая практика продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные пункты пропуска в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия из-за миграционного давления", - предупреждает департамент.

Там также подчеркнули, что в случае, "если пункт пересечения границы закрыт, он будет закрыт для всех пересекающих границу".

"Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вам придется воспользоваться еще одним пунктом пересечения границы, который может продлить ваше путешествие на несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo) сообщил, что правительством принято решение закрыть в ночь на четверг на две недели пункт пересечения границы Рая-Йоосеппи, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе незаконных эмигрантов из третьих стран.

Ранее были закрыты все остальные пограничные переходы и в настоящее время открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена только для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.