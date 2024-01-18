Сенат США одобрил законопроект о продлении финансирования правительства до марта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг проголосовал за законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы, свидетельствуют результаты голосования.

Резолюцию поддержали 77 сенаторов, 18 выступили против, объявила сенатор-демократ Лафонза Батлер.

Голосование транслировал телерадиоканал PBS.

Теперь голосование по этому законопроекту пройдет в палате представителей американского Конгресса. Оно намечено на вечер четверга по местному времени (ночь пятницы по Москвы).

Накануне американские сенаторы 68 голосами против 13 согласились поставить на голосование законопроект о новом продлении срока временного финансирования.

Ранее в этом месяце лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования правительства до 1 и 8 марта.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства. На первом этапе до 19 января предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Ранее Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года на уровне $1,59 трлн. Из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на прочие расходы - $704 млрд.

Тем не менее республиканцы и демократы пока не могут прийти к соглашению по расходам на укрепление южных границ, от чего зависит одобрение нового пакета военной помощи Киеву, запрошенному Байденом, обращают внимание СМИ.