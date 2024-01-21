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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

СМИ отметили, что Израиль в Газе ликвидировал менее трети хамасовцев

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции в секторе Газа к настоящему моменту ликвидировала от 20% до 30% членов радикального движения ХАМАС, пишет в воскресенье газета The Wall Street Jounal со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

Издание, ссылаясь на оценки Израиля, сообщает, что до начала военной операции в секторе Газа численность ХАМАС составляла около 30 тыс. бойцов. США оценивали ее числом от 25 тыс. до 30 тыс. На минувшей неделе в ЦАХАЛ отчитались об уничтожении 9 тыс. хамасовцев. Газета подчеркивает, что эти цифры пока не соответствуют цели Израиля по уничтожению ХАМАС.

Кроме того, по данным израильских официальных лиц, около 16 тыс. из них получили ранения, и около половины среди них не вернутся на поле боя. По оценкам США, речь идет о 10,5 тыс. - 11,7 тыс. раненых членов ХАМАС, и что многие из них смогут вернуться в строй и вновь принимать участие в боевых действиях.

Также источники The Wall Street Jounal передают, что у ХАМАС все еще достаточно вооружений, чтобы продолжать атаковать территорию Израиля и израильские силы на территории анклава в течение ближайших месяцев. Кроме того, по их данным, группировка пытается восполнить свои силы.

ХАМАС управляет сектором Газа с 2007 года. 7 октября 2023 года эта радикальная группировка совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 21 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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