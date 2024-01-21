Нетаньяху отверг идею прекращения боевых действий в Газе в обмен на заложников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС по полному прекращению боевых действий в обмен на оставшихся в секторе Газа израильских заложников, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Я хочу дать понять: я категорически отвергаю условия капитуляции, полученные от монстров из ХАМАС", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

По его словам, в обмен на освобождение заложников ХАМАС требует "окончания войны, вывода наших сил из сектора Газа, освобождения всех убийц и насильников из Нухбы (военно-морское подразделение в составе бригад ХАМАС "Изз ад-Дин аль-Кассам" - ИФ) и сохранения ХАМАС нетронутым".

Нетаньяху отметил, что Израилю уже удалось вернуть 110 заложников домой, и власти решительно настроены вернуть оставшихся 136.

Премьер-министр также добавил, что высказал свою позицию по данному вопросу президенту США Джо Байдену во время их недавнего телефонного разговора.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в анклаве.