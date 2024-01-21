ЕС хочет последствий для Израиля за нежелание создавать палестинское государство

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В ЕС призывают страны-члены добиться последствий за отказ премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать идею решения проблемы в секторе Газа через создание палестинского государства, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на подготовленный Брюсселем документ.

Перед встречей глав МИД ЕС, которая должна состояться в понедельник, в европейские столицы был отправлен документ, с содержанием которого ознакомилось издание. В нем Брюссель предлагает членам ЕС "обозначить последствия, которые предусматриваются за участие или неучастие" в плане по мирному урегулированию. План включает формирование государственности Палестины и взаимное суверенное признание. Ожидается, что этот вопрос главы МИД и обсудят в понедельник.

"Мы предлагаем некоторые идеи странам-членам", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС. Он отметил, что предложения включат в себя "как стимулы, так и сдерживающие факторы" для Израиля.

Другой европейский чиновник заявил изданию, что многие члены ЕС выразили недовольство в связи с нежеланием Израиля поддержать план о двух государствах.

"Нетаньяху сложно что-то навязать. Но он вряд ли у власти навсегда", - отметил он.

В документе ЕС предлагает "независимое Палестинское государство, существующее бок о бок с Израилем в мире и безопасности, с абсолютной нормализацией и существенным развитием сотрудничества в сферах безопасности и экономики".

Ранее Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.