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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства.

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"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - написал он в соцсети X.

Как добавил Гутерриш,"право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми".

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 21 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ООН Антониу Гутерриш
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