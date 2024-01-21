Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства.

"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - написал он в соцсети X.

Как добавил Гутерриш,"право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми".

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в Газе.