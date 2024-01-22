Премьер Польши прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер Польши Дональд Туск в понедельник приехал в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в сообщении канцелярии главы польского правительства в соцсети X.

Bloomberg в свою очередь пишет, что поездка Туска нацелена на восстановление отношений Варшавы и Киева после того, как предыдущее правительство ввело ограничения на импорт с Украины зерна, "что привело к политическим трениям". При этом отмечается, что польский премьер пока не взял на себя никаких обязательств отменить этот запрет.

Как сообщалось, действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году (и действующего до июня 2024 года), в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах: Венгрии, Словакии, Польше, Болгарии и Румынии. Это вызвало протесты местных фермеров.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того как 15 сентября запрет перестал действовать, Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию. В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.