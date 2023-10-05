ВТО прервала рассмотрение жалобы Украины на время диалога на уровне ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рассмотрение во Всемирной торговой организации жалобы Украины на Польшу, Венгрию и Словакию поставлено на паузу, чтобы в целом решить вопросы торговли Украины со странами ЕС, заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС. Мы видим, что эта проблема (ввоза украинской сельскохозяйственной продукции - ИФ) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и так далее. Это будет очень активная работа. Поэтому пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе", - сказал торгпред журналистам в Брюсселе.

Качка подчеркнул, что сейчас Украина ведет консультации в ВТО, а связанные со спором процедуры еще не начались. "Мы не в споре - мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО - ИФ) это дело, и для консультаций есть 60 дней", - уточнил он.

По его словам, для украинской стороны важно найти "конструктивное решение в рамках всего ЕС".

"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили против конкретных государств-членов, включая Польшу, это системный вопрос наших отношений с ЕС, наша цель - подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе таким образом, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС", - утверждает Качка.

По его словам, Киев уже урегулировал таможенное оформление товаров, которые следуют транзитом через пять соседних с Украиной стран. "Мы видим, что ни одна страна этот транзит не запрещает. Это большое совместное достижение. У нас остался единственный чувствительный пункт: это вопрос, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это - минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС", - сказал торговый представитель.

Он выразил уверенность, что проблема с ввозом украинской сельхозпродукции будет устранена в ближайшие месяцы.

Касаясь ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов в этой стране. "Я не вижу никаких системных препятствий, чтобы разрешить эту проблему. Это - вопрос времени. К тому же по состоянию на сейчас в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний, что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши. Мы используем это время, чтобы показать: в реальности четкий интерес украинских экспортеров - просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высокий", - сказал он.

Качка высказал мнение, что "этой осенью рынок успокоится". "Мы все возвращаемся к нормальным торговым потокам, что позволит вернуться в ситуацию, которая удобна для местных фермеров в соседних государствах ЕС и для украинских фермеров", - добавил торговый представитель.

Кроме того, по его информации, львиная доля украинской сельскохозяйственной продукции идет через порты Румынии, балтийские порты, по железной дороге и автотранспортом.

Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Эти ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, в пять государств-членов ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эти государства утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия общих ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.