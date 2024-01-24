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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 7 часов утра (01:00 по Москве).

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится сообщении JCS.

Отмечается, что ранее КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре прошлого года.

КНДР Желтое море
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