Что случилось этой ночью: среда, 24 января

Одобрение парламентом Турции вступления Швеции в НАТО, победа Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире, визит конгрессменов на Тайвань

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. Решение поддержали 287 депутатов, 55 были против. Документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

- Экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире, признав свое поражение. При этом она заявила, что пока не собирается выходить из президентской гонки.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Нью-Йорке обсудили различные аспекты сотрудничества РФ и ООН, а также ключевые вопросы международной повестки дня.

- США нанесли авиаудары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны ополченцев.

- Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщило "Ренхап". По словам источника агентства, ракеты летели по круговой траектории. Предполагается, что они были запущены с земли.

- Роскомнадзор проверит законность оформления SIM-карт более 900 абонентов, на каждого из которых, как показала проверка, оформлено более тысячи SIM-карт, а суммарно число номеров составляет 6,6 млн. По мнению ведомства, это может свидетельствовать о нарушении законодательства.

- Два американских законодателя – демократ Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт - прибыли с визитом в Тайбэй, чтобы подтвердить поддержку Тайваня Соединенными Штатами после прошедших выборов главы местной администрации.