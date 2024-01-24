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Экс-постпред США при ООН Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-постпред США при ООН Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире
Бывший постпред США при ООН, член Республиканской партии Никки Хейли
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред при ООН Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, сообщают СМИ.

После подсчета 25% голосов избирателей в штате за Трампа проголосовали 55%, за Хейли - 43,5%. По поступающей с избирательных участков информации, преимущество Трампа продолжает расти.

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он заслужил это, и я хочу это признать", - цитирует Хейли телеканал CNN.

Вместе с тем Хейли заявила, что борьба в Республиканской партии за выдвижение кандидата в президенты "далека от завершения". Она "с нетерпением ждет своего родного штата Южная Каролина", где праймериз республиканцев пройдут 24 февраля. Ранее она была губернатором этого штата.

Трамп в эксклюзивном интервью Fox News сказал, что Хейли должна прекратить свою предвыборную кампанию, заявив: "Если она этого не сделает, нам придется тратить деньги впустую, вместо того чтобы тратить их на противостояние Байдену, на чем мы сфокусированы".

Ранее Трамп одержал победу на кокусах в штате Айова.

Дональда Трамп США Никки Хейли
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