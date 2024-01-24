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Трамп победил на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

Трамп победил на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Из 22 делегатов съезда Республиканской партии от штата Нью-Гэмпшир 12 человек могут поддержать экс-президента Дональда Трампа, победившего на праймериз в штате, свидетельствуют результаты голосования. Телеканал CNN в режиме реального времени освещает ход мероприятия.

Количество делегатов, которые представляют двух претендентов в кандидаты, определилось еще до окончания подсчета голосов. По итогам обработки 75% бюллетеней, за Трампа проголосовали 54,3% участников праймериз, за его единственного соперника – экс-постпреда США при ООН Никки Хейли – 43,6%, ее на съезде могут поддержать 9 делегатов штата.

Хейли уже признала поражение в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа с победой.

Действующий президент Джо Байден заявил, что уже очевидно, что Трамп будет кандидатом на президентских выборах от республиканцев, и добавил, что ставки сейчас высоки, как никогда, передает CNN.

Кандидат в президенты от республиканцев будет избран по итогам предварительных выборов во всех штатах страны на съезде партии.

Джо Байден США Нью-Гэмпшир Никки Хейли Республиканская партия Дональд Трамп
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