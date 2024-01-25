Hewlett Packard сообщила об утечке из корпоративной электронной почты

Почту, как предполагается, взломали хакеры из Cozy Bear

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise (HPE) подвергся взлому, как предполагается, со стороны хакерской группы Midnight Blizzard, также известной как Cozy Bear (или APT29), говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

HPE в декабре 2023 года получила информацию о несанкционированном доступе к ее облачной электронной почте, после чего незамедлительно начала принимать меры к расследованию и локализации инцидента, а также устранению его последствий. Атака была пресечена.

Как считают в компании, злоумышленники получили доступ к данным из относительно небольшого числа корпоративных почтовых ящиков, принадлежащих в том числе сотрудникам службы кибербезопасности, бизнес-сегмента и отдела маркетинга.

Предполагается, что инцидент связан с действиями той же хакерской группы, о которых HPE узнала в июне 2023 года. Тогда компании сообщили о несанкционированном доступе к ограниченному числу файлов SharePoint (приложение Microsoft для совместной работы - ИФ) в мае.

Расследование нового инцидента продолжается. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и полагает, что случившееся не оказало существенного влияния на ее деятельность.

HPE не установила, что есть разумные основания ожидать существенного воздействия последнего инцидента на ее финансовое положение и результаты деятельности, сказано в ее сообщении.

На прошлой неделе Microsoft Corp. сообщила, что та же хакерская группа взломала ее сеть и получила доступ к "весьма небольшой доле" корпоративных почтовых аккаунтов.