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Квартальная чистая прибыль HP Enterprise упала на 25%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, во втором финансовом квартале (завершился 30 апреля) сократила чистую прибыль на 25%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $314 млн, или $0,24 в расчете на акцию, против $418 млн, или $0,32 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,42 на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $0,39 на акцию.

Квартальная выручка HPE увеличилась на 3% - до $7,2 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,8 млрд.

Главным драйвером роста выручки является растущий спрос на решения, применяемые в сфере искусственного интеллекта, отмечают в компании. Заказы на ИИ-системы HPE в минувшем квартале составили $4,6 млрд.

Доход подразделения, занимающегося производством серверов, подскочил на 18%, до $3,9 млрд.

Выручка в сегменте периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) снизилась на 19%, до $1,1 млрд, в сегменте гибридного облака - уменьшилась на 8%, до $1,3 млрд.

По прогнозу компании, в третьем финквартале ее выручка составит $7,4-7,8 млрд (прогноз рынка - $7,4 млрд), прибыль без учета разовых факторов - $0,43-0,48 на акцию (прогноз рынка - $0,47 на акцию).

HPE улучшила прогноз годовой выручки: теперь компания ожидает роста этого показателя на 1-3%, тогда как ранее прогнозировала его повышение максимум на 2%. Прогноз скорректированной прибыли на этот год повышен до $1,85-1,98 на акцию с $1,82-1,92 на акцию.

Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,13 на акцию.

Бумаги HPE подскочили в цене на 15,3% в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала 2024 года их стоимость выросла на 3,7%.

HPE Hewlett Packard Enterprise США
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