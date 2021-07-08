Белый дом пообещал заняться проблемой российских хакеров, если ее не решит РФ

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

"Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать", - сказала она на брифинге, говоря о хакерах.

Псаки добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что на прошлой неделе хакеры, предположительно, связанные с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Отмечается, что авторы кибератаки -–хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear. В 2016 году эту группировку в США обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. В начале 2021 года американские власти обвинили ее в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Телеканал NBC незадолго до этого сообщил, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя.