Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Белый дом пообещал заняться проблемой российских хакеров, если ее не решит РФ

Белый дом пообещал заняться проблемой российских хакеров, если ее не решит РФ
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

"Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать", - сказала она на брифинге, говоря о хакерах.

В миреПосольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в СШАПосольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в СШАЧитать подробнее

Псаки добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что на прошлой неделе хакеры, предположительно, связанные с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Отмечается, что авторы кибератаки -–хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear. В 2016 году эту группировку в США обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. В начале 2021 года американские власти обвинили ее в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Телеканал NBC незадолго до этого сообщил, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя.

США РФ

Новости по теме

Новости

"Талибан" заверил Москву, что не нарушит границ стран Центральной Азии

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Пандемия коронавируса

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными

Повторные тесты нашли COVID лишь у 4 туристов из РФ, изолированных на Кубе

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Посол ЕС назвал недобросовестным эмбарго требование РФ о маркировке шампанского

Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');