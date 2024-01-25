Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Президент Казахстана раскритиковал главу МЧС после землетрясения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал главу МЧС Сырыма Шарипханова после сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января в Алма-Ате, и призвал министра критически переосмыслить свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций", - сказал Токаев на совещании по вопросам сейсмической безопасности в Алма-Ате.

"Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет", - добавил он.

Президент также обратился к жителям Алма-Аты, пережившим землетрясение силой 5 баллов, и призвал их не поддаваться панике и не верить дезинформации.

В результате землетрясения в Алма-Ате пострадали больше шести десятков человек. В основном люди получали травмы из-за паники, пытаясь скорее покинуть жилье. Горожане собирались во дворах, многие пытались покинуть город, на автодорогах образовывались автомобильные пробки. Большая часть населения не знала алгоритм дальнейших действий, при этом систему оповещения, которая бы подсказала места сбора, где можно было укрыться в морозную ночь, власти не включили. Лишь через несколько часов горожане стали получать sms-сообщения с призывами не паниковать.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев МЧС Алма-Ата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Песков заявил, что международное расследование по Ил-76 должно быть проверкой преступления Киева

Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });