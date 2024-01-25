Президент Казахстана раскритиковал главу МЧС после землетрясения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал главу МЧС Сырыма Шарипханова после сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января в Алма-Ате, и призвал министра критически переосмыслить свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций", - сказал Токаев на совещании по вопросам сейсмической безопасности в Алма-Ате.

"Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет", - добавил он.

Президент также обратился к жителям Алма-Аты, пережившим землетрясение силой 5 баллов, и призвал их не поддаваться панике и не верить дезинформации.

В результате землетрясения в Алма-Ате пострадали больше шести десятков человек. В основном люди получали травмы из-за паники, пытаясь скорее покинуть жилье. Горожане собирались во дворах, многие пытались покинуть город, на автодорогах образовывались автомобильные пробки. Большая часть населения не знала алгоритм дальнейших действий, при этом систему оповещения, которая бы подсказала места сбора, где можно было укрыться в морозную ночь, власти не включили. Лишь через несколько часов горожане стали получать sms-сообщения с призывами не паниковать.