ЕС выделит Эстонии 41 миллион евро на военную мобильность автомагистрали

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия утвердила выделение Эстонии 41 миллиона евро на реконструкцию отрезка международной магистрали Via Baltica в целях усиления военной мобильности, сообщил портал ERR.

Отрезок магистрали Via Baltica Пяэдева-Конувере протяженностью 13,2 км будет перестроен в четырехполосный с необходимыми многоуровневыми развязками, в Конувере будет реконструирован имеющийся и построен новый параллельный мост. Проект будет реализован к концу 2027 года.

Общая стоимость реконструкции этого участка трассы составит 82 млн евро, из которых половина будет покрыта из европейского фонда CEF, информирует портал.

В общей сложности Еврокомиссия утвердила распределение 807 млн евро на проекты военной мобильности для поддержки перевозки войск и техники по трансъевропейской транспортной сети, представленные в 2023 году.