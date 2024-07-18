ЕС выделит 7,8 млн евро на ремонт в Молдавии части "зернового коридора" с Украиной

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила выделить Молдавии через фонд Connecting Europe Facility (CEF) грант на 7,8 млн евро для ремонта подъездной автодороги к КПП Джурджулешты, который является одним из ключевых автомобильных пунктов пропуска на пути с Украины к румынским портам, передает молдавское агентство Moldpres.

В октябре 2023 года руководство Украины анонсировало создание нового "зернового коридора" через Молдавию и Румынию. Транспортный коридор соединяет КПП Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдавия) - Галац (Румыния). В начале этого года Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии подало в CEF заявку на ремонт подъездной дороги к КПП и строительство объездной дороги села Джурджулешты с оборудованием парковки для грузовиков.

Сейчас дорога протяженностью более 3 км "находится в плачевном состоянии", она будет расширена до четырех полос и отремонтирована по европейским стандартам. Общая стоимость проекта составляет 15,57 млн евро, 50% стоимости будет покрыто Европейским союзом через CEF.

В мае 2-24о года украинские власти сообщили, что пункт пропуска "Рени" на границе с Молдавией готов к началу взаимного таможенного и пограничного контроля. Украинская и молдавская стороны официально согласовали завершение работ и начало осуществления совместного контроля на украинской стороне.

Решение о выделении гранта Молдавии принято в Брюсселе на 33-м заседании Транспортного комитета механизма CEF, в котором принимал участие госсекретарь в области дорожной инфраструктуры Молдавии Николай Мындра.

Фонд Connecting Europe Facility - важный инструмент ЕС по поддержке трансъевропейских инфраструктурных проектов. Деньги, предоставленные ЕС, предназначены для инфраструктурных проектов, модернизации и усовершенствования Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включающей железнодорожный транспорт, внутренние водные пути, морские или речные порты и дорожную инфраструктуру.