Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Премьер-министр Ирака предложил вывести из страны иностранные войска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) больше не угрожает Ираку, поэтому в Багдаде считают уместным начать работу над выводом из страны антитеррористических сил коалиции под эгидой США, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Об этом сообщает EFE.

"Террористическая организация больше не представляет угрозы для иракского государства. Наши вооруженные силы готовы в полной мере взять на себя задачи по обеспечению безопасности и стабильности, а также по отражению угроз", - сказал ас-Судани на встрече с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Альбарес заявил, что испанские военные находятся в стране по просьбе Ирака, и что они покинут страну, когда правительство Ирака примет соответствующее решение.

Американские войска из Ирака вывели в 2011 году, однако затем вернулись туда для помощи в борьбе против терроризма: с 2014 года США и их партнеры по коалиции ведут борьбу против ИГ, в частности, на территории Ирака.

Ирак ИГ США Испания Мухаммед Шиа ас-Судани МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Песков заявил, что международное расследование по Ил-76 должно быть проверкой преступления Киева

Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });