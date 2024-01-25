Премьер-министр Ирака предложил вывести из страны иностранные войска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) больше не угрожает Ираку, поэтому в Багдаде считают уместным начать работу над выводом из страны антитеррористических сил коалиции под эгидой США, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Об этом сообщает EFE.

"Террористическая организация больше не представляет угрозы для иракского государства. Наши вооруженные силы готовы в полной мере взять на себя задачи по обеспечению безопасности и стабильности, а также по отражению угроз", - сказал ас-Судани на встрече с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Альбарес заявил, что испанские военные находятся в стране по просьбе Ирака, и что они покинут страну, когда правительство Ирака примет соответствующее решение.

Американские войска из Ирака вывели в 2011 году, однако затем вернулись туда для помощи в борьбе против терроризма: с 2014 года США и их партнеры по коалиции ведут борьбу против ИГ, в частности, на территории Ирака.