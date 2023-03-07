Глава Пентагона пообещал, что США продолжат борьбу против ИГ в Ираке

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин, прибывший во вторник с необъявленным визитом в Ирак, заявил, что США привержены безопасности страны, продолжат бороться с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Мы продолжим работать, чтобы совместно выполнить эту миссию. Через глобальную коалицию по борьбе против ИГ. Мы освободили более 50 тыс. квадратных километров от террористов и освободили более 4,5 млн иракцев из их жесткой хватки", - заявил Остин.

Победу над ИГ Остин назвал единственной причиной присутствия сил США в Ираке.

Он отметил, что США по-прежнему привержены борьбе за безопасность Ирака и всего региона.