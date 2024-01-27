Французские фермеры пригрозили блокировать Париж

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французский сельскохозяйственный профсоюз "Молодые сельхозпроизводители" намерен "организовать блокаду Парижа и ближних пригородов" в ночь на понедельник, заявил национальный администратор организации Максим Бюизар.

"Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дал ответы, но не в должной степени и не в соответствии масштабам мобилизации (протестного движения)", - сказал Бюизар в субботу в эфире телеканала BFMTV.

Накануне глава правительства Франции Габриэль Атталь выступил перед фермерами в животноводческом хозяйстве в небольшой коммуне в департаменте Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юго-западе страны, с которого в понедельник начались массовые выступления сельхозпроизводителей. "Мы больше не можем ждать, мы услышали вас, правительство вас поняло", - заверил он. Атталь сообщил, что правительство приняло решение о введении десяти мер, которые начнут действовать с субботы. По словам премьера, эти меры направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы.

"С четверга до пятницы был создан десяток пунктов блокировки вокруг Парижа, в основном на автомагистралях. То, что мы сделаем на следующей неделе, будет намного лучше и прочнее", - продолжил Бюизар.

Как объяснил профсоюзный лидер, "идея в том, чтобы ни один грузовик не смог снабжать столицу, и, если понадобится, мы будем держаться столько, сколько необходимо, чтобы нехватки (продуктов) дали себя почувствовать и чтобы мы могли быть услышаны".

Он уточнил, что имеет в виду не акцию, которая будет проводиться по 12-15 часов в день, а постоянную блокаду, "по меньшей мере, на пять дней в расчете объяснить парижанам, что они нуждаются в сельхозпроизводителях, чтобы жить, и что столица не самодостаточна". "Ей нужны сельскохозяйственные районы. Ощущается тенденция, когда об этом время от времени забывают, во всяком случае, премьер-министр об этом забыл", - заявил национальный администратор "Молодых сельхозпроизводителей".

Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

После "десяти мер", объявленных Атталем, председатель Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арно Руссо заявил телеканалу TF1: "Мы решили продолжить наше движение. Премьер-министр не ответил на все наши вопросы".