В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России

Фото: Clemens Bilan - Pool/Getty Image

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Финляндии создана рабочая группа по изучению возможности запрета на приобретение недвижимости гражданами России, она может завершить свою работу уже к концу марта, сообщают местные СМИ.

"Министр обороны Антти Хяккянен (Коалиционная партия) объявил о создании рабочей группы, которая начнет изучение возможности введения запрета на приобретение недвижимости для граждан России", - говорится в сообщении.

Предполагается, что рабочая группа завершит свою работу до конца марта.

Министр обороны заявил, что законодательство о приобретении недвижимости иностранцами, которые не являются гражданами Евросоюза и Европейской экономической зоны было разработано ранее, но "изменившаяся ситуация с безопасностью требует дополнительного ужесточения".

В середине января глава оборонного ведомства сообщил изданию Uutissuomalainen, что в этом вопросе необходимо найти "правовое решение". Он также допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки уже проведенных сделок с недвижимостью.

В январе Минобороны Финляндии приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в случае которых покупатель был не из стран ЕС или ЕЭЗ.