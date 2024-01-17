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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Решение властей Финляндии о закрытии границы с РФ обжаловали в суде

Соответствующий иск подала группа русскоговорящих жителей Финляндии

Решение властей Финляндии о закрытии границы с РФ обжаловали в суде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа русскоговорящих жителей Финляндии обратилась в Высший административный суд с жалобой на решение правительства о закрытии восточной границы до 11 февраля.

"Подобные решения дискриминируют русскоязычное меньшинство и нарушают основные права", - приводят местные СМИ мнение истцов.

Они указывают, что регулярное пересечение восточной границы по работе, бизнесу, учебе или семейным связям является для русскоязычных частью привычного образа жизни, поэтому закрытие границы, в числе прочего, ограничивает право на свободу передвижения.

Высший административный суд Финляндии контролирует законность решений властей.

Министр внутренних дел Мари Рантанен (Mari Rantanen) сообщила 11 января, что все переходы на восточной границе останутся закрытыми еще на месяц, до 11 февраля. Она отметила, что решение негативно скажется на проживающих в Финляндии россиянах и обладателях паспортов двух стран, однако со стороны России не произошло изменений, и "угроза гибридного влияния" сохраняется.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря два перехода из восьми были открыты, однако уже к концу дня финское МВД сообщило об их закрытии с 21:00 15 декабря до 14 января из-за "прибывающих к границе просителей убежища".

Затем аналогичное решение было принято еще раз 11 января.

Финляндия
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