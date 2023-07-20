Российские владельцы недвижимости в Финляндии попросят ослабить ограничения на въезд

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские собственники недвижимости в Финляндии готовятся направить президенту Саули Ниинистё петицию с просьбой облегчить въезд в страну.

"Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии", - приводит газета Helsingin Sanomat слова из обращения россиян.

По словам авторов петиции, на данный момент ее подписали около 750 человек. Обращение будет направлено президенту в ближайшие дни. Его основной посыл - просьба российских собственников о смягчении ограничений на въезд.

В начале июля Финляндия приняла решение об ужесточении ограничений на поездки для граждан России. Второстепенные поездки в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны будут ограничены до дальнейшего уведомления. МИД сообщил, что ограничения будут ужесточены для деловых путешественников, студентов и владельцев недвижимости.

В будущем владельцы недвижимости будут обязаны предоставлять основания для личного присутствия в Финляндии. Таким образом, владение недвижимостью само по себе не является достаточным основанием для въезда, отмечает издание.

Россияне уверяют, что соблюдают финское законодательство и заявляют, что не хотят подвергать сомнению причины новых ограничений на въезд.

По их словам, они показали свое желание интегрироваться в Финляндию, когда приобрели недвижимость в стране. Они также отмечают, что почти у всех владельцев есть близкие друзья в Финляндии.