В Финляндии пройдут президентские выборы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье пройдут выборы президента, в них могут принять участие 4,55 млн граждан страны из 5,56 млн жителей, сообщает министерство юстиции республики.

На пост главы государства претендует девять кандидатов. Если ни один из них не сможет получить в воскресенье более половины голосов избирателей, 11 февраля состоится второй тур голосования с участием двух претендентов, набравших наибольшее число голосов.

Как предсказывают финские СМИ, выборы пройдут при высокой активности избирателей, что подтверждается и итогами предварительного голосования. В них приняли участие 44% лиц с правом голоса, что больше, чем когда-либо ранее. Так, на предыдущих выборах в 2018 году явка в ходе первого тура предварительного голосования составила 36,7%.

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд, поэтому нынешний президент Саули Ниинистё претендовать на третий должностной срок уже не сможет и к власти придет новый, тринадцатый по счету глава государства.

Если новый президент будет избран в ходе первого тура голосования, его срок полномочий начнется 1 февраля 2024 года. Если победитель определится 11 февраля, срок полномочий начнется 1 марта 2024 года.

Согласно опросам общественного мнения, лидерами предвыборной гонки являлись до последнего времени бывший премьер-министр Александр Стубб (по данным опроса, проведенного в январе по заказу телерадиовещания Yle, за него готовы проголосовать 27% избирателей) и бывший глава МИД Пекка Хаависто (23%). Однако в последнее время к ним приблизился стремительно набирающий популярность спикер парламента Юсси Халла-ахо (18%).

Выборы в Финляндии проходят впервые после вступления страны в НАТО, и в ходе предвыборной кампании одно из главных мест заняли вопросы о безопасности государства в условиях новой ситуации, а также обострившихся отношений с Россией.

Кандидаты высказываются за продолжение антироссийского курса и поддержку Украины.

Так, на вопрос Yle в ходе предвыборной кампании о том, следует ли Россию исключить из Совета безопасности ООН, утвердительно ответили все кандидаты, кроме Ли Андерссон из "Союза левых сил" и Ютты Урпилайнен из Социал-демократической партии.

Дважды безуспешно участвовавший в выборах президента (в 2012 и 2018 гг.), поддерживаемый Партией зеленых, независимый кандидат Пекка Хаависто предлагает ограничить двойное гражданство для российских граждан, проживающих в Финляндии.

Представляющий националистическую партию "Истинные финны" и единственный из кандидатов знающий русский язык Юсси Халла-ахо считает закрытие российско-финской границы "единственным, что можно сделать, чтобы показать русским, что финны настроены серьезно".

При этом ведущая тройка выражала готовность вступить в диалог с Россией и улучшить отношения "при определенных условиях".

Стубб и Халло-ахо готовы к размещению на территории страны постоянного контингента войск НАТО, а также "при необходимости" ядерного оружия и на его транзит по территории государства.