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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

На танкере Marlin Luanda смогли потушить пожар после попадания ракеты хуситов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экипаж танкера Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов смог справиться с пожаром, который возник после попадания ракеты йеменских хуситов по судну в Аденском заливе, сообщает в субботу Associated Press.

"Мы рады сообщить, что весь экипаж на Marlin Luanda - в безопасности, а пожар в грузовом отсеке полностью потушен. Сейчас судно направляется в безопасную гавань", - сообщили в базирующейся в Сингапуре трейдерской компании Trafigura.

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На тушение пожара ушло несколько часов. Накануне представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа заявлял о поражении ракетами британского танкера Marlin Luanda в Аденском заливе.

В свою очередь в Центральном командовании ВС США сообщили, что эсминец USS Carney сбил ракету хуситов, пытавшуюся его поразить. Также силы США уничтожили на территории Йемена противокорабельную ракету хуситов, которая была готова к пуску в направлении Красного моря.

Кроме того, фирма Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила, что в субботу охрана сухогруза, проходившего через Аравийское море, вступила в перестрелку с группой вооруженных лиц, которые попытались подобраться к судну на катере. В итоге катер повернул обратно к другому судну, откуда его спустили. Инцидент произошел в 1,3 тыс. км к юго-востоку от города Салала в Омане, сухогруз и экипаж теперь в безопасности.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. В свою очередь США и Британия нанесли несколько серий ударов по объектам мятежников.

Аденский залив Marlin Luanda Йемен Аравийское море
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