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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Великобритания, Финляндия и Италия замораживают финансирования БАПОР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Великобритания и Финляндия приостанавливают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в связи с сообщениями о том, что некоторые его сотрудники могли участвовать в боевых действиях против Израиля.

"Великобритания потрясена сообщениями о том, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападению на Израиль 7 октября. (...) Великобритания временно останавливает любое дальнейшее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти утверждения", - говорится в заявлении британского МИД.

При этом в Лондоне подчеркнули, что по-прежнему прилагают усилия для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

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В свою очередь Финляндия также приняла решение заморозить выплаты агентству.

"Финляндия заключила четырехлетнее соглашение, на 2023-2026 годы, с БАПОР о предоставлении гуманитарной помощи на сумму 5 млн евро в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены из-за этих обвинений", - говорится в сообщении финского МИД.

"Мы должны убедиться, что ни один евро из финских денег не пойдет ХАМАС или другим террористам. Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановки выплат", - приводят в документе слова Тавио.

Хельсинки также призывает тщательно расследовать дело о предполагаемой причастности сотрудников этой организации ООН к нападению ХАМАС на Израиль. Помимо этого, в заявлении отмечается, что отношению к делу могут иметь 12 сотрудников БАПОР.

Аналогичное решение приняла и Италия. По данным западных СМИ, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что "итальянское правительство приостановило финансирование БАПОР после зверского нападения ХАМАС на Израиль 7 октября". При этом он заверил, что Рим по-прежнему привержен оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу.

Ранее Австралия и Канада сообщили о временном прекращении финансирования БАПОР. Накануне госдепартамент США объявил, что Вашингтон приостанавливает программу по дополнительному финансированию этого агентства. Таким образом, уже семь стран приняли такое решение.

В пятницу, 27 января, стало известно, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Австралия Великобритания ХАМАС Финляндия БАПОР Израиль ООН
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