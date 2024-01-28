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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

WSJ сообщила, что большая часть тоннелей ХАМАС под Газой не разрушена

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские и израильские эксперты считают, что значительная часть тоннелей, используемых боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа, осталась нетронутой, несмотря на активные попытки израильтян их разрушить, сообщает в воскресенье The Wall Street Journal (WSJ).

"До 80% сети тоннелей, широко раскинутой под сектором Газа, остаются нетронутыми, несмотря продолжающиеся уже многие недели попытки израильтян их разрушить", - пишет газета.

американских и израильских специалистов существуют сложности с оценкой уровня разрушения этих тоннелей, отчасти из-за того, что они не могут с уверенностью сказать, на какое расстояние они протянулись. Специалисты из обеих стран полагают, что поврежденными или выведенными из строя могут быть от 20% до 40% тоннелей, значительная их часть на севере сектора Газа", - продолжает WSJ.

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"Пресечение возможности использования этих тоннелей, которые протянулись более чем на 300 км под сектором Газа, является краеугольным камнем действий израильтян по поимке главарей ХАМАС. Израильтяне наносят по ним удары с воздуха, используют взрывчатые жидкости, обследуют их с применением роботов и поисковых собак, а в конце прошлого года на севере сектора была проведена операция по закачке морской воды в эти тоннели. В январе как минимум одна помпа была установлена в районе города Хан-Юнис для вывода из строя тоннелей на юге Газы", - отмечает издание.

Однако, американские эксперты считают, что пусть морская вода и наносит повреждения некоторым тоннелям, в целом же эта стратегия не приносит того эффекта, на который рассчитывали израильтяне - так в некоторых местах поступлению воды мешают неожиданные преграды и специальные защитные сооружения, заключает WSJ.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 28 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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