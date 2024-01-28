WSJ сообщила, что большая часть тоннелей ХАМАС под Газой не разрушена

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские и израильские эксперты считают, что значительная часть тоннелей, используемых боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа, осталась нетронутой, несмотря на активные попытки израильтян их разрушить, сообщает в воскресенье The Wall Street Journal (WSJ).

"До 80% сети тоннелей, широко раскинутой под сектором Газа, остаются нетронутыми, несмотря продолжающиеся уже многие недели попытки израильтян их разрушить", - пишет газета.

"У американских и израильских специалистов существуют сложности с оценкой уровня разрушения этих тоннелей, отчасти из-за того, что они не могут с уверенностью сказать, на какое расстояние они протянулись. Специалисты из обеих стран полагают, что поврежденными или выведенными из строя могут быть от 20% до 40% тоннелей, значительная их часть на севере сектора Газа", - продолжает WSJ.

"Пресечение возможности использования этих тоннелей, которые протянулись более чем на 300 км под сектором Газа, является краеугольным камнем действий израильтян по поимке главарей ХАМАС. Израильтяне наносят по ним удары с воздуха, используют взрывчатые жидкости, обследуют их с применением роботов и поисковых собак, а в конце прошлого года на севере сектора была проведена операция по закачке морской воды в эти тоннели. В январе как минимум одна помпа была установлена в районе города Хан-Юнис для вывода из строя тоннелей на юге Газы", - отмечает издание.

Однако, американские эксперты считают, что пусть морская вода и наносит повреждения некоторым тоннелям, в целом же эта стратегия не приносит того эффекта, на который рассчитывали израильтяне - так в некоторых местах поступлению воды мешают неожиданные преграды и специальные защитные сооружения, заключает WSJ.