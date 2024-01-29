Израильские военные ликвидировали десятки хамасовцев в секторе Газа за сутки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала несколько десятков боевиков ХАМАС в центральной части сектора Газа за минувшие сутки, а также продолжила операции на севере и юге, сообщается в понедельник в телеграм-канале армии.

"За минувшие сутки военные ЦАХАЛа обнаружили и ликвидировали десятки вооруженных террористов в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии. Они также обнаружили большое количество оружия в этом районе.

В районе города Хан-Юнис на юге анклава самолет нанес удары по двум объектам инфраструктуры ХАМАС и уничтожил боевиков, находившихся внутри. Военные ЦАХАЛа продолжили рейды в этом районе и обнаружили большое количество оружия, а также военное оборудование и технологические активы.

Израильские военные также ликвидировали нескольких боевиков на севере сектора Газа, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по их инфраструктуре.

В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на радио армии сообщает, что ЦАХАЛ планирует усилить активность на севере анклава в ближайшие недели в связи с признаками попыток восстановления военного присутствия ХАМАС в районе. В ЦАХАЛ полагают, что на этой территории могут находиться около 2 тыс. боевиков ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.